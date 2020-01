Nouvelle tournée: Marie-Jo Thério reprendra la route à l'automne

Marie-Jo Thério effectuera un important retour en arrière, l'automne prochain, afin de souligner les 20 ans du spectacle «La Maligne», bâti à partir de l'album du même titre.

Elle présentera la version intégrale de ce concert avec ses complices Bernard Falaise et Erik West-Millette, à compter de la fin du mois d'octobre. Le trio jouera entre autres au Grand Théâtre de Québec le 27 octobre, en plus de s'installer à la Cinquième Salle de la Place des Arts, à Montréal, les 26 et 27 novembre.

Il sera possible de se procurer des billets pour le rendez-vous dans la Vieille Capitale dès jeudi. Les places pour ceux dans la métropole seront disponibles à compter de samedi.

Avant les différentes prestations de Marie-Jo Thério et ses musiciens, on pourra tendre l'oreille sur une réédition de luxe du disque «La Maline». Une sortie en CD et vinyle est prévue au printemps.