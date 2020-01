Récit d’une vie ratée par ma faute

Je suis née en 1970 dans un couple de Peace in love qui vivait dans une commune. Quand j’ai eu 6 ans, mes parents ont décidé de revenir vivre en ville. Je suis donc passée d’un style vie communautaire à une vie de famille ordinaire, ce qui m’a profondément perturbée.

Mes parents se sont séparés un an plus tard et je fus ballottée entre leurs domiciles sans jamais faire ma place nulle part. Mes parents n’étaient pas faits pour avoir des enfants et ils me l’ont fait sentir. Après un secondaire complété de peine et de misère, je me suis dirigée en soins hospitaliers à défaut de m’orienter en littérature comme je souhaitais.

J’ai toujours eu du mal à me faire des amies et encore pire avec les chums. J’étais renfermée et tellement peu sûre de moi que je préférais rester en retrait pour ne pas qu’on découvre ma vraie nature. J’ai subi deux avortements, dont un contre l’avis de mon chum de l’époque qui ne me l’a jamais pardonné.

J’aurai 50 ans prochainement et je mène une vie d’une platitude rare. En 1990 j’avais voyagé en Inde dans le but de m’installer à Pondichéry dans la commune de Sri Aurobindo, mais j’en suis revenue complètement désabusée. Depuis, je roule ma bosse sans but précis, et j’arrive à 50 ans sans avoir rien réalisé et sans aucune attache. Pour mes parents, je n’ai toujours été qu’un accident de parcours, et c’est comme si j’en étais un dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi je suis sur terre et je me demande pourquoi j’y reste ?

Fille de personne

Si ce désespoir de vivre se prolonge, je vous conseille fortement d’aller chercher de l’aide auprès de « Suicide Action Montréal » au 1-888-277-3553. Contrairement à ce que laisse supposer votre en-tête de lettre, vous ne portez pas la totale responsabilité de votre parcours de vie puisque vous êtes malheureusement issue de parents qui ont failli à leur rôle, et c’est pourquoi vous me semblez souffrir d’un trouble de l’attachement. Mais une fois cela dit, pourquoi ne pas vous offrir le cadeau d’une thérapie pour célébrer vos 50 ans et repartir à neuf pour la deuxième moitié de votre existence ? On n’est jamais si bien servi que par soi-même quand on veut que notre vie change en mieux.