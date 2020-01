Tout savoir sur la contestation d’une contravention

Nombreux sont les conducteurs qui se voient remettre un constat d’infraction et qui se demandent s’il est possible de le contester.

À LIRE AUSSI: Tour d’horizon du salon de l’auto de Montréal avec Bertrand Godin

À LIRE AUSSI: Entrevue: le Guide de l'auto s'entretient avec Jacques Villeneuve

Pour tout savoir sur la contestation de contravention, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Me Éric Lamontagne, avocat spécialisé en infractions routières, à l’émission Le Guide de l’auto sur QUB Radio.

Au cours de cette entrevue, Antoine Joubert et Germain Goyer l’ont notamment interrogé au sujet de la contestation d’une contravention remise après avoir été intercepté à une vitesse supérieure à celle permise. «Radar et laser se contestent. Mais là, encore là, qu’est-ce qu’on veut contester? Est-ce qu’on veut dire attaquer la fiabilité de l’appareil? Ou est-ce qu’on veut dire que ça se peut que la police ait fait une erreur dans le cadre de son opération?»

Dans un tout autre registre, Me Lamontagne souligne un récent changement du Code de la sécurité routière et mentionne qu’un conducteur a l’obligation d’avoir un taux d’alcool dans le sang inférieur à la limite s’il a des motifs de croire qu’un policier risquerait de lui demander de se soumettre à un test de détection.

Au cours de cette émission, Antoine Joubert et Germain Goyer sont aussi revenus sur la liste des véhicules neufs ayant la meilleure valeur de revente ainsi que sur la première Chevrolet Corvette 2020 qui s’est vendue près de 4 M$ CAN. Les deux animateurs ont aussi livré leurs impressions sur les Hyundai Kona et Chevrolet Colorado mis à l’essai.

En conclusion d’émission, ils ont discuté de la manie des constructeurs d’offrir des motorisations turbocompressées à la cylindrée de plus en plus réduite de même que de l’illogisme derrière la taxation automobile.

Le Guide de l’auto, c’est tous les samedis à 10 h sur QUB Radio.