Un invité de marque à l’entraînement des Remparts

En congé au Québec pour quelques jours alors que les Golden Knights de Vegas ne renoueront pas avec l’action avant vendredi, l’attaquant Jonathan Marchessault a renoué avec ses racines, mardi, en allant patiner avec les joueurs des Remparts.

Le natif de Cap-Rouge a passé quatre saisons avec les Remparts, entre 2007 et 2011, et il était heureux de retrouver l’entraîneur Patrick Roy et le reste du personnel de la formation junior.

Photo ROBY ST-GELAIS

«Je me rappelle, Pat disait tout le temps "vous ne vous en rendez pas compte, mais c'est le plus beau temps de votre vie." Et officiellement, ce l'était», a indiqué celui qui peut certainement être une inspiration pour les joueurs actuels des Remparts.

«C'est une belle histoire, ce Jo Marchessault, a indiqué Roy. C'est un gars qui n'a pas été repêché, qui a été signé comme joueur autonome avec les Rangers.»

Roy a également révélé qu’il avait repêché Marchessault au 12e tour avec les Remparts pour faire «une faveur au Midget AAA». Un geste qu’il n’a évidemment jamais regretté.