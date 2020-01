Un prix hommage pour Guylaine Tremblay

Guylaine Tremblay sera honorée lors du gala des prix RIDEAU. La comédienne, qui compte 35 ans de carrière et qui a participé à une centaine de productions théâtrales, télévisuelles et cinématographiques, recevra le prix Hommage 2020.

Elle recevra cette distinction lors d’une soirée qui se déroulera le 20 février au Capitole de Québec.

Ce prix salue un artiste qui s’est distingué au fil des ans pour sa présence rayonnante et assidue sur les scènes du Québec. Il souligne aussi le dévouement constant qu’il a su porter aux arts de la scène tout au long de sa carrière.

Un total de 16 prix seront remis lors de cette soirée qui sera animée par Debbie Lynch-White et Catherine Trudeau.

Plus de 1400 professionnels du milieu culturel se réuniront à Québec, du 16 au 20 février, lors de la 33e édition de la Bourse RIDEAU, pour se rencontrer, échanger et faire l’achat de spectacles dans toutes les formes.

L’événement proposera 23 spectacles de 20 minutes, gratuits et ouverts au public, au Capitole, à l’Impérial Bell et au Palais Montcalm.

Les billets de cette série, baptisée Entrées libres, sont disponibles en quantité limitée dans les billetteries des salles participantes.

On pourra voir, entre autres, Basia Bulat, Les Fils du Facteur, Marie-Pier Arthur et Salesbarbes, le 16 février, à l’Impérial Bell. Le 18 février, ce sera au tour des Foreign Diplomats, Jesse Mac Cormack et Plants and Animals de défiler sur scène au même endroit.

De la variété

Bon Enfant, Eli Rose, Naya Ali, Afrotonix, Carl Mayotte, Flore Laurentienne, Miro et les troupes de cirque LaboKracBoom et Circus Stella font partie des artistes qui participeront à ce volet.

La compagnie de théâtre Mon père est mort présentera, le 16 février au Capitole, un extrait de sa pièce Foreman, qui a remporté plusieurs prix en 2019 et qui sera à l’affiche au Théâtre Périscope lors de la saison 2020-2021.

L’auteur Charles Fournier profitera de cet événement pour tenter de bâtir une tournée de sa pièce, qui aborde avec humour et profondeur la difficulté des hommes à s’exprimer sur les sentiments qui les habitent et les clichés qui leur collent à la peau.

« Je pourrais communiquer avec les différents diffuseurs, un par un, mais cet événement est l’occasion parfaite de tous les rencontrer et négocier. Certains diffuseurs ont déjà démontré de l’intérêt pour Foreman », a-t-il lancé lors d’un entretien.