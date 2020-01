Une famille survit un mois, perdue dans l’Amazonie

PUERTO LEGUIZAMO, Colombie | Une Colombienne et ses trois enfants ont survécu 34 jours dans la forêt amazonienne au Pérou alors qu’ils s’y étaient perdus.

La mère et ses enfants de 14, 12 et 10 ans rentraient d’une visite familiale dans une région reculée à proximité de la frontière entre la Colombie et le Pérou lorsqu’ils ont perdu l’orientation et se sont perdus, selon la BBC.

La famille a survécu en mangeant des baies, des graines et des plantes avant d’être retrouvée par des membres de la tribu autochtones Secoya, à proximité du village de Yubito.

La chaîne publique colombienne Caracol a expliqué que la mère avait pris rendez-vous avec son mari à la frontière colombienne pour faire la route vers chez eux. Mais elle et ses enfants ne sont jamais arrivé, ce qui a poussé le mari a déclaré leur disparition à Puerto Leguizamo.

La femme, qui reste anonyme, a indiqué qu’ils ont marché jusqu’au village de Yubito, à plus de 180 km de Puerto Leguizamo, où les autochtones ont pu contacter les autorités.

Des images diffusées par la chaîne publique avaient montré l’arrivée de l’aéroglisseur qui devait les ramener chez eux, ainsi que des enfants visiblement sous-alimentés et déshydratés, selon la BBC.

«Si on n'avait pas d'eau toutes les 30 minutes, on s’évanouissait, a dit la mère. On devait s’arrêter tout le temps et les filles ne pouvaient plus marcher.»

Le général Sergio Alfredo Serrano, de la marine colombienne, a déclaré que les quatre étaient couverts de piqûres, de morsures et de coupures aux pieds.

Ils ont été transportés à l'hôpital où ils seront testés pour des maladies parasitaires telles que le paludisme et la fièvre jaune.