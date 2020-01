Victor Hugo à La Havane

La Havane fourmille de lieux plus ou moins secrets qui rappellent des moments précieux de son histoire. Le parc Victor-Hugo, niché en plein cœur du beau quartier Vedado, en est un.

Saviez-vous que Victor Hugo a déjà appuyé, dès 1869, la lutte pour l’indépendance de Cuba, alors que les Mambises, ces guérilleros de l’Armée de libération de Cuba, luttaient contre les Espagnol pour obtenir l’indépendance de leur pays. Il a écrit ces paroles prophétiques même s’il n’a jamais visité la Perle des Antilles : « Aucune nation n’a le droit de poser son ongle sur l’autre. La magnifique Cuba se dressera un jour libre et souveraine parmi ses augustes sœurs, les républiques d’Amérique. » Paroles (en espagnol) qu’on a gravées sur le monument qui est érigé en son honneur à l’une des extrémités du parc.

Victor Hugo, réfugié dans l’île anglaise de Guernesey, sera solidaire de toutes luttes d’émancipation de son époque, dont celle des esclaves noirs en Haïti. Rien de plus normal que Cuba rende hommage à cet écrivain et intellectuel français du XIXe siècle avec ce parc inauguré en 1935, cinquante ans après sa mort, et ce monument, deux ans plus tard, avec la dédicace suivante : « À Victor Hugo, défenseur de notre indépendance et fils de la France, patrie universelle de la culture et de la démocratie. » On y voit un Hugo à la barbe dense, mélancolique et angoissé en raison de la mort de sa fille.

Le parc Victor-Hugo est un quadrilatère formé par les rues 19, 21, H et I. Le monument à Victor Hugo est situé au coin des rues 19 et I. À l’autre extrémité, soit les rues 19 et H, on trouve un monument érigé en hommage à Leonor Pérez, la mère du poète national et père de la nation José Marti. À l’extrémité formée par les rues H et 21, un autre monument est érigé en hommage à Francisco Pi y Margall, juriste-consul et écrivain espagnol défenseur lui aussi de l’indépendance cubaine. Sur la rue 21, au centre, juste en face de l’ambassade de Norvège, on trouve le buste du plus célèbre poète romantique roumain, Mihai Eminescu, sans qu’on sache ses liens avec Cuba.

Mais le plus surprenant est à venir. Sur le dernier coin de ce quadrilatère, rues 21 et I, à l‘ombre d’arbres feuillus, se trouve un monument (le cinquième dans ce parc anodin) dédié aux dix militants Irlandais de l’IRA, morts en prison à la suite d’une grève de la faim, en mai 1981. Y sont gravés, sur le monolithe en marbre, les noms des dix martyrs de l’indépendance irlandaise, dont Bobby Sands, ainsi qu’un fragment de discours de Fidel Castro, prononcé quelques mois plus tard, où il fustige le gouvernement britannique, alors dirigé par Margaret Thatcher, pour son intransigeance et sa cruauté dignes du grand inquisiteur espagnol Torquemada en plein Moyen-Âge.

Complétez votre périple Victor Hugo en visitant la maison qui lui est consacrée, rue O’reilly # 311, entre Habana et Aguiar, dans la Vieille Havane. En plus d’un espace consacré à l’écrivain français, ce joli centre culturel, fruit de la coopération avec le consulat français, offre aux Cubains des cours de français, ainsi qu’une bibliothèque dédiée à la littérature française, une salle de lecture et de projection de films, qu’on peut aussi emprunter.

Une preuve de plus que la culture française est bien présente à Cuba.