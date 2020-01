TRUDEL, Diane



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 24 janvier 2020, à l'âge de 71 ans, est décédée dame Diane Trudel, fille de feu M. Yves Trudel et de feu dame Angéline Laberge. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport).où la famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de St-Louis de Courville. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants : Stéphane Legros (Marie-Michèle Genest) et Julie Legros (Dominic Boutet) ; ses petits-enfants : Alexane et Olivier Boutet, Léa Rose et Théo Legros ; ses frères et ses belles-sœurs : Gilles A. (Sylvie Godin), Martin, Dominique (Nicole Jean) ; ses neveux et nièces : Josiane, Audréane, Jean-Simon, Danie, Vangélis, Marie-Chantale et leur conjoint(e) et enfants, ainsi que plusieurs tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères Alain et Jean-François. Un remerciement au Dre Tremblay et au personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3Tél. 418 683-8666