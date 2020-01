DAIGLE, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 janvier 2020, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Robert Daigle. Il était le fils de feu monsieur Paul-Émile Daigle et de feu madame Cécile Fortier. Il demeurait à St-Apollinaire. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Pauline, Jacques (France Boutin), feu Maurice (Pauline Bélanger), Marcel, Yolande (Serge Charbonneau), Diane (Martin Blanchet), Gilles; ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille remercie le personnel des soins intensifs intermédiaires de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les très bons soins prodigués à Robert. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Qc G6V 3Z1, site internet : https://fhdl.ca.