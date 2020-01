MALOUIN, Marthe Thériault



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 22 janvier 2020, est décédée à l'âge de 95 ans et 5 mois Mme Marthe Thériault, épouse de feu M. Roch Malouin; fille de feu Mme Aurore St-Pierre et de feu M. Auguste Thériault. Elle demeurait à Saint-Pascal, Kamouraska. Les membres de la famille recevront les condoléances à lade 12 h à 15 h.où par la suite, les cendres seront déposées au columbarium de la résidence funéraire. Elle laisse dans le deuil son fils, Michel (Marie-Claude Morin); ses petits-enfants: Monika (Guillaume Rioux), Michaël (Alexandra Harrisson); son arrière-petite-fille, Elianne Malouin-Rioux. Elle était la sœur de: feu Marie-Anna (feu Albert St-Pierre), feu Auguste, feu Alice, feu Angélina (feu André Lévesque), feu Jeanne (feu Marius Lavoie), feu Gérard (feu Simone Després), feu Eugénie (feu Georges Pelletier), feu Antoinette (feu Lucien Rivard), feu Claire (feu Gérard St-Pierre), feu Joseph (feu Rita Lavoie), feu Thérèse (feu Paul Lavoie), feu Marguerite. Elle était la belle-sœur de: feu Monique (feu Rosaire Roy), feu Isabelle (feu Armand Roy), feu Madeleine (feu Hervé Demers), feu François (Huguette Lacombe). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la