LACHANCE, Jean-Claude



À la Résidence Aviva, le 6 janvier 2020, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Lachance, époux de dame Jeannine Leblanc, fils de feu Édith Dupéré et de feu Lauréat Lachance. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, aule vendredi 31 janvier 2020, de 19 h à 22 h.L'inhumation se fera au cimetière Saint-Charles à une date ultérieure. Outre son épouse bien-aimée des 69 dernières années, il laisse dans le deuil sa fille Lyne (Marcel Leroux); ses petits-enfants: Laura (Daniel Arneman), Julia (Chris Gurly), Jean-Philippe (Gill Hinks), Mathieu (Jess Stanley), Marie-Claude (Greg Stewart), Andréa (Simon Daniel) et François (Élizabeth Derome); ses arrière-petits-enfants: Olin et Isaac; son frère et ses sœurs: Marc (feu Mariette Marquis), Yolande Lachance Ssj et Denyse Lachance Ssj; ses beaux-frères et belles-sœurs: Georges Leblanc, Thérèse Trudell (feu Robert), Aline Entner et Lucille Lalumière; ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses enfants chéris: feu Francine (Alan Sibert) et feu Claude (Esther Bouchard); son frère feu Robert (Barbara Furggesson); ses beaux-frères: feu Louis (feu Gisèle), feu Guy (Odette) et feu Louise (feu Gilles).La famille tient à remercier le Dr Boisvert ainsi que le personnel de la Résidence Aviva pour l'immense compassion et le professionnalisme des soins prodigués à notre papa. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les Diabétiques de Québec, 979, avenue de Bourgogne, bureau 180, Québec, téléphone : 418 656-6241 www.lesdiabetiquesdequebec.org Des formulaires seront disponibles sur place.