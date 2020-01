Absolution conditionnelle pour s'en être pris à son voisin parce qu'il faisait du barbecue

Une absolution conditionnelle a été prononcée à l’égard d’un sexagénaire qui s’en est pris à son voisin à trois reprises sur trois ans parce qu’il était «à boutte» que ce dernier fasse... du barbecue.

Réjean Pouliot, 63 ans, semblait plutôt sincère, mercredi, lorsqu’il a dit au juge Sébastien Proulx qu’il «regrettait vraiment» ce qui s’était passé avec son ancien voisin, un homme qui travaille comme agent correctionnel à l’Établissement de détention de Québec.

Excédé par la fumée du barbecue qui provenait de son voisin d’en dessous, Pouliot a d’abord choisi de verser de l’eau sur l’appareil de cuisson à travers un interstice qui se trouvait sur le plancher du balcon.

Un an plus tard, alors que sa victime s’affairait encore sur l’appareil de cuisson, le sexagénaire a traité cette dernière de «criss de vidange de screw» et de «morceau de cochon». Puis, le jour de son procès, l’homme s’est adressé à son voisin avec un regard menaçant en lui disant qu’il ne rirait pas de lui.

Paroles inquiétantes

Au-delà des gestes posés, ce sont surtout les paroles et le fait qu’elles soient prononcées à un agent correctionnel qui a amené le magistrat a prendre son temps avant d’entériner la suggestion commune faite par la procureure en poursuite, Me Valérie Bélizaire Jospeh et l’avocat de la défense, Me Patrick Lamarre.

«Il s’agit là d’un facteur aggravant qui me préoccupe beaucoup», a-t-il d’ailleurs souligné.

«J’étais juste à boutte! J’avais plus de portes de sortie... Il faisait du barbecue trois soirs par semaine! J’ai appelé mon propriétaire, j’ai appelé la ville, les pompiers...», a ajouté l’accusé.

Comme Pouliot travaille «pour son frère» à l’aéroport de Québec, les avocats ont suggéré qu’une absolution conditionnelle soit prononcée le tout, accompagnée d’une période de probation de deux ans au cours de laquelle il devra garder la paix et avoir une bonne conduite.

Il devra également rembourser la somme de 790$ à l’agent correctionnel soit la somme d’argent qu’il a dû débourser pour pouvoir déménager.