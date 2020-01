Action antispéciste dans une porcherie de Saint-Hyacinthe: l’UPA demande à Québec d'agir

LONGUEUIL – L’Union des producteurs agricoles (UPA) demande au gouvernement du Québec une législation plus sévère pour contrer certaines actions antispécistes comme «l’intrusion illégale dans une ferme de Saint-Hyacinthe», survenue en décembre dernier.

Selon l’UPA, les lois en vigueur au Québec ne permettent pas de dissuader l’intrusion sur les fermes et réclame un réajustement de la réglementation.

«Le gouvernement du Québec a confirmé la mise en place d’un comité afin de se pencher sur les actions menées dans les autres juridictions pour contrer ce phénomène, a indiqué mercredi le président général de l’UPA, Marcel Groleau. Cette démarche doit rapidement mener à la mise en place d’une législation spécifique, comme c’est le cas ailleurs au pays.»

Des militants antispécistes ont pénétré par effraction le 7 décembre dernier dans la ferme Porgreg de Saint-Hyacinthe, en Montérégie, pour participer à une occupation des lieux.

«Ce geste irresponsable s’inscrit dans une série d’actes, malheureusement de plus en plus fréquents, de la part d’activistes qui veulent mettre fin à l’élevage et à la consommation de produits d’origine animale», a fait savoir l’UPA, dans un communiqué.

L’organisation a d’ailleurs tenu à exprimer sa solidarité à la famille Grégoire, qui a été «durement éprouvée» en décembre dernier par cette «intrusion illégale».

«Les actes commis visent à imposer une idéologie par la diffamation, la propagande, la menace et la peur, a ajouté M. Groleau. Ce type de dérapage est fortement réprouvé par la société et doit être vigoureusement réprimandé.»