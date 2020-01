Des stars du country à Lotbinière

Le Québécois Matt Lang et le duo canadien High Valley complètent la programmation du 6e Festival country de Lotbinière, qui se déroulera du 19 au 21 juin prochains. Les organisateurs avaient déjà marqué un grand coup avec l’annonce de la venue de la star américaine Granger Smith.

Matt Lang, qui connaît une ascension fulgurante, donnera le coup d’envoi du festival, le vendredi 19 juin, en tant que tête d’affiche, deux ans après s’être produit en première partie de Brett Kissel.

Le duo new country de l’heure au Canada, High Valley, composé des frères Brad et Curtis Rempel, montera sur les planches de la scène extérieure installée à Lotbinière le lendemain. Les frangins, qui entretiennent une carrière internationale depuis plus de 20 ans, étaient demandés par les festivaliers depuis plusieurs années, a indiqué hier, par communiqué, le cofondateur Guillaume Laflamme.

Spectacle de clôture

C’est nul autre que Granger Smith qui clôturera les festivités, lui qui avait dû annuler sa prestation l’an dernier en raison du décès tragique de son fils. Phil G. Smith, Jason Benoit, Kelsi Mayne et Five Roses, entre autres, sont aussi de la programmation.

Le Festival country de Lotbinière lance cette année un volet relève, qui occupera sa scène intérieure. Les organisateurs ont mis sur pied un concours pour propulser les artistes d’ici.

Les laissez-passer valides pour les trois jours de spectacles sont en vente maintenant.