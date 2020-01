ÉMOND, Réal



À l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac le 24 janvier 2020, est décédé à l'âge de 85 ans et 3 mois M. Réal Émond, époux de Mme Gisèle Caron; fils de feu Mme Rose-Délima Lavoie et de feu M. Marc Émond. Il demeurait à Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano), Témiscouata. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à lale jeudi 30 janvier de 19 h à 21 h et le vendredi 31 janvier de 9 h à 10 h 50.suivi ultérieurement de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse, Gisèle Caron. Il était le père de: feu Marc, Martine (André Michaud), Martin, Manon. Il laisse également dans le deuil ses petits-enfants: Aurel, Justin (Mayane Cyr Paradis), Edward. Il était le frère de: feu Renaud (Louise Pomerleau), Raoul (feu Louise Proulx), Roger (Micheline Boucher), Gina, Rachel (feu Pierre Pellerin), Rosaire (Claudine Gagné), feu Réjeanne, Rita, Rollande, René (Velma King), Rosaire Asselin (Rachel Raymond); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Murielle (André Roy), Michel (Andrée Pelletier). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel soignant de l'hôpital de Notre-Dame-du-Lac pour les bons soins prodigués et leur soutien et accompagnement. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à l'Association du cancer de l'Est du Québec, 151, rue St-Louis, C. P. 4151, Rimouski (Québec) G5L 0A4. La direction des funérailles a été confiée à la