Hausse des revenus, mais baisse des profits pour CGI

Le groupe montréalais CGI a augmenté ses revenus malgré une baisse des profits au premier trimestre de son exercice financier.

La firme informatique a rapporté mercredi des revenus de 3,05 milliards $ pour la période de trois mois close le 31 décembre, en hausse de 3,1 % comparativement au trimestre correspondant de l'exercice précédent.

Son bénéfice net a atteint 290,2 millions $, en baisse de 21,3 millions $ comparativement à la même période l'an dernier. Ainsi, le bénéfice par action après dilution s'est chiffré à 1,06 $, comparativement à 1,11 $, sur la même période l’an dernier.

CGI impute cette réduction à «des coûts de restructuration et des frais d'intégration non récurrents de 44,7 millions $».

«Je suis satisfait des résultats de ce trimestre qui affichent une croissance rentable continue et des flux de trésorerie solides alors que nous mettons en œuvre avec succès notre stratégie de croissance, interne et par acquisition, a souligné George Schindler, président et chef de la direction. Nous constatons une forte demande pour notre gamme complète de services et nous demeurons un consolidateur actif grâce aux fusions et acquisitions. »

Par ailleurs, pour son premier trimestre, CGI fait état de nouveaux contrats signés valant 2,75 milliards $. À la fin du mois de décembre 2019, le carnet de commandes de CGI totalisait 22,29 milliards $.