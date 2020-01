India Desjardins en Angleterre

Après avoir vendu plus d’un million d’exemplaires de la série Aurélie Laflamme en France, l’auteure India Desjardins continue sa grande séduction européenne. Son livre Une histoire de cancer qui finit bien sera distribué dans les écoles britanniques, a-t-elle appris la semaine dernière.

India Desjardins ne pensait jamais que son projet de livre illustré, paru à l’automne 2017, voyagerait autant. C’est l’an dernier que la maison d’édition britannique Quarto Kids a acheté les droits anglais de l’ouvrage illustré par Marianne Ferrer.

Photo courtoisie

Il y a quelques jours, l’auteure québécoise a reçu un message de la maison d’édition. A Story About Cancer (With a Happy Ending), dans sa version anglophone, a été sélectionné par l’Empathy Lab, un organisme britannique qui fait la promotion de la lecture chez les jeunes pour les aider à développer leur empathie.

« Ils ont choisi 50 livres à travers le monde pour les envoyer dans les écoles, explique India. Il y a 33 livres pour les 4 à 11 ans et 17 pour les 12 à 16 ans. Je suis contente parce que ce livre sert à donner de l’espoir », dit-elle.

Photo tirée d’Instagram, @indiadesjardins

L’histoire avait été inspirée par la jeune Emma Veilleux, qui luttait contre la leucémie et qu’India avait rencontrée alors qu’elle n’avait que 11 ans. « Emma a maintenant 18 ans et elle est guérie, mentionne India. Son but avec ce livre-là, c’était de donner de l’espoir. De voir qu’il a été choisi dans un truc comme l’Empathy Lab, c’est en plein dans le rêve et le désir d’Emma. »

Aurélie Laflamme millionnaire

Les livres d’India Desjardins connaissent un énorme succès à l’étranger. La série de romans sur Aurélie Laflamme a dépassé le million d’exemplaires vendus en France. Et en Allemagne, les ventes s’élèvent à 100 000 livres.

Les livres d’Aurélie sont aussi vendus au Portugal, en Italie, en Lituanie et en Hongrie. La bande dessinée Le Noël de Marguerite, écrite par India et illustrée par Pascal Blanchet, a quant à elle été traduite en italien, polonais, chinois, taïwanais, anglais et portugais.

« C’est tellement le fun de voir ses livres voyager comme ça et rapprocher plein de gens, dit-elle. [...] Quand t’es dans un autre pays et que tu arrives avec ton histoire, les gens ne te connaissent pas. Ils ne t’ont jamais vue dans les médias. Ils n’ont pas nécessairement une perception de toi autre que ton histoire. C’est ce que je trouve rafraîchissant dans d’autres pays. »

Dixième anniversaire

Au mois de mai, India Desjardins s’envolera pour l’Allemagne afin de participer à la Semaine de lecture, à Cologne. « Ça me rend fière que des livres d’ici voyagent de plus en plus. »

Cette année marque le dixième anniversaire de la sortie du film Le journal d’Aurélie Laflamme. Pour souligner l’occasion, India Desjardins prévoit organiser « un gros party ». Est-ce qu’un nouveau film ou une série télé sur Aurélie Laflamme pourrait voir le jour ?

« Je n’ai pas le droit d’en parler encore, mais j’aimerais annoncer quelque chose bientôt », répond l’auteure.