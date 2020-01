«J’ai été violée à 15 ans»: Une ancienne championne de patinage dénonce des agressions sexuelles

« J’ai été violée à 15 ans » : une nouvelle vague d’accusations contre des entraîneurs, menée par l’ancienne patineuse Sarah Abitbol et publiée mercredi dans L’Équipe et L’Obs, brise un peu plus le silence sur les violences sexuelles dans le sport de haut niveau.

Multimédaillée européenne et médaillée de bronze mondial de patinage artistique en couples en 2000, Abitbol accuse son ancien entraîneur Gilles Beyer d’agressions sexuelles et de viol entre 1990 et 1992, alors qu’elle était âgée de 15 à 17 ans.

« Il a commencé à faire des choses horribles, jusqu’aux abus sexuels et j’ai été violée à 15 ans. C’était la première fois qu’un homme me touchait », témoigne-t-elle dans une vidéo sur le site de L’Obs, à la veille de la sortie de son livre, « Un si long silence ».

D’autres anciennes patineuses émettent des accusations similaires contre Beyer, champion de France 1978, et d’autres entraîneurs.

Hélène Godard accuse dans L’Equipe et L’Obs Beyer d’avoir eu des rapports sexuels avec elle, alors qu’elle avait 13 et 14 ans.

Anne Bruneteaux et Béatrice Dumur accusent elles un autre ancien entraîneur, Michel Lotz, d’avoir abusé d’elles dans les années 1980 alors qu’elles avaient 13 ans.

Les entraîneurs mis en cause nient les faits ou n’ont pas répondu à L’Équipe et à L’Obs.

Vague planétaire

Dans le contexte de la vague planétaire #MeToo de libération de la parole des victimes de violences sexuelles dans de nombreux milieux, d’autres affaires d’abus ont marqué le sport français ces derniers mois.

Vendredi dernier, l’ancien entraîneur de tennis Andrew Geddes a été condamné à 18 ans de prison pour des viols sur quatre de ses anciennes élèves mineures.

Fin 2019, une enquête du collectif de journalistes We Report avait déjà mis au jour des « dysfonctionnements majeurs » à différents échelons (fédérations, clubs, collectivités locales, État, justice) dans 77 affaires ayant fait au moins 276 victimes, en majorité des enfants de moins de 15 ans, et dans 28 disciplines sportives différentes.

Dans L’Obs, Sarah Abitbol a dénoncé « un silence organisé ». « Au fond, tout le monde me disait : “Prends tes médocs et tais-toi!” J’ai obéi : j’ai pris mes médocs et je me suis tue », témoigne-t-elle.

L’affaire soulève une nouvelle fois la difficulté pour les victimes de dénoncer les faits.

Au début des années 2000, sur la base d’un signalement effectué par les parents d’une patineuse auprès du président de la Fédération française des sports de glace (FFSG), Didier Gailhaguet, toujours en place aujourd’hui, Beyer a fait l’objet d’une enquête judiciaire qui n’a pas abouti, puis d’une enquête administrative diligentée par le ministère des Sports, qui a-t-elle conduit à mettre fin à ses fonctions de conseiller technique sportif le 31 mars 2001, a indiqué le ministère des Sports à l’AFP, confirmant le récit de L’Equipe et de L’Obs.

« Intolérable » Pourtant, Beyer a ensuite continué sa carrière au sein du club parisien des Français volants et a effectué plusieurs mandats au bureau exécutif de la FFSG jusqu’en 2018.

« C’est très problématique », a estimé la secrétaire d’État à l’Égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa, sur RTL.

Roxana Maracineanu « va voir très prochainement » Didier Gailhaguet, qui « devra lui expliquer comment cet individu a pu se retrouver dans l’écosystème (...) Il est tout à fait improbable que la fédération n’ait pas eu connaissance des mesures prises à son encontre », a expliqué le ministère des Sports à l’AFP.

« Là, visiblement, il y avait une espèce de réseau qui n’a jamais rien dit et qui accepte en sous-main des choses inacceptables. C’est à mon avis intolérable », a ajouté Roxana Maracineanu dans un entretien à L’Équipe.

Président de la FFSG depuis 1998 à l’exception de la période 2004-2007, Didier Gailhaguet n’a pas répondu à L’Équipe ni à L’Obs. Il n’a pas non plus donné suite aux sollicitations de l’AFP.

De son côté, Roxana Maracineanu a rappelé avoir lancé l’épineux chantier du contrôle des casiers judiciaires des bénévoles, et l’organisation le 20 février d’une convention nationale sur la prévention des violences sexuelles dans le sport.