La BD «La petite Russie» sélectionnée pour l’événement Une ville, un livre

La bande dessinée La petite Russie a été sélectionné pour la deuxième édition de l’événement Une ville, un livre.

Le roman graphique de Francis Desharnais a obtenu le plus de votes. Les livres Françoise en dernier de Daniel Grenier, Saint-Jambe d’Alice Guéricolas Gagné et Shuni de Naomi Fontaine étaient en lice. Le vote en ligne a pris fin le 26 janvier.

La petite Russie s’intéresse à un petit village de l’Abitibi, où des hommes et des femmes, qui ont tout quitté, se sont installés pour coloniser le nord. C’est l’histoire d’une coopérative qui était surnommée la petite Russie.

Une ville, un livre est une initiative qui a été créée à Seattle en 1998 et qui a pour objectif d’encourager les citoyenne et citoyennes de Québec à lire un même livre, à en discuter et découvrir la littérature d’ici. Une série d’activités entourant ce livre seront dévoilées le 2 mars.