Lazar et la difficile gestion des attentes

BUFFALO | Curtis Lazar portait le « C » de capitaine avec Équipe Canada lors de la conquête de la médaille d’or au Championnat du monde junior à Toronto et Montréal en 2015. La même année, il jouait pour les Sénateurs d’Ottawa à l’âge de 19 ans. Un an plus tôt, il gagnait la coupe Memorial avec les Oil Kings d’Edmonton.

Lazar, un choix de premier tour des Sénateurs d’Ottawa en 2013 (17e au total), se retrouvait au sommet du monde à ses années juniors. On le décrivait comme un espoir de premier plan pour la LNH.

Mais la carrière de Lazar n’a jamais pris son envol. Il a joué deux saisons complètes avec les Sénateurs, obtenant 15 et 20 points, avant d’être échangé aux Flames de Calgary le 1er mars 2017. Il a endossé l’uniforme de l’équipe albertaine pour 65 rencontres en 2017-2018, mais pour une seule rencontre la saison dernière.

À 24 ans, le sympathique centre originaire de la Colombie-Britannique a comme mission de replacer sa carrière sur les rails avec les Sabres.

Confiance effritée

À la veille de la visite du Canadien au KeyBank Center, Lazar a reconnu que les attentes à son endroit ont pesé lourd sur son cheminement.

« Oui, j’ai trouvé ça difficile de vivre avec les attentes, a-t-il dit en entrevue au Journal. Je le réalise plus aujourd’hui, maintenant que j’ai du recul. J’ai été un choix de premier tour des Sénateurs et j’ai fait le saut rapidement dans la LNH. À mes débuts, je réussissais à produire un peu offensivement. Quand tu es un choix de premier tour, les gens s’attendent à ce que tu deviennes rapidement une force offensivement. Mais ce n’est pas toujours le cas.

« J’ai compris avec les années que mon chemin dans la LNH passerait plus dans un rôle au sein des deux derniers trios. Je dois m’établir comme un bon centre défensif. J’ai un peu perdu mes instincts offensifs au cours des années. Mais quand tu sors de la formation et que tu te fais renvoyer dans la Ligue américaine, tu perds un peu en confiance. »

Détour salvateur

L’an dernier, Lazar a passé une saison pratiquement complète avec le Heat de Stockton, dans la Ligue américaine. Il a amassé 41 points (20 buts, 21 passes) en 57 matchs.

« J’ai retrouvé le sourire en jouant à Stockton, a-t-il répliqué. J’ai recommencé à jouer avec confiance, je pouvais enfin contrôler la rondelle et bien me sentir sur la patinoire. J’ai aussi obtenu des responsabilités offensives. J’avais besoin de ce séjour dans la Ligue américaine pour me rebâtir comme joueur, mais aussi mentalement.

« J’avais besoin de ce séjour, a-t-il continué. Je me le devais à moi-même. J’ai toujours bûché comme un fou pour atteindre la LNH. Dans le junior, j’étais l’un des meilleurs joueurs au monde pour mon âge. J’ai atteint la LNH et j’étais encore un adolescent à 19 ans. Je ne pouvais pas réaliser tout ce qui se déroulait. Mais je ne veux pas être connu comme un gars qui aura fait le saut rapidement dans la LNH sans y connaître une belle carrière. »

Rôle à définir

En 20 matchs cette saison avec les Sabres, Lazar a récolté 8 points (4 buts, 4 passes) et il affiche un différentiel de +1. Il a gagné sa place avec l’équipe grâce à son jeu défensif.

« Je pense que Curtis devait comprendre quel genre de rôle et de personnalité il devait démontrer pour être dans la LNH, a rappelé Ralph Krueger, l’entraîneur en chef des Sabres.

« On aime sa croissance, ce qu’il a fait à Rochester. On l’a rappelé et renvoyé deux fois cette saison. Il a eu un très bon camp. Il comprend très bien le jeu en infériorité numérique, c’est un bon centre défensif, il a le courage de se placer dans les lignes de tir. Il travaille très fort, il est bon aux mises au jeu. C’est bon de l’avoir dans le groupe. Pour certains joueurs, ça débloque vite. Pour d’autres, ça prend plus de temps. Il est sur le bon chemin pour devenir un joueur fiable dans la LNH pour les prochaines années. »