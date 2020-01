Les bouteilles d'eau et de vin bientôt consignées

Le gouvernement du Québec doit annoncer jeudi la modernisation du système de consigne. Il inclura dorénavant les bouteilles d'eau en plastique, mais aussi les bouteilles de vin.

Chaque année, la SAQ vend plus de 240 millions de bouteilles de vin et de spiritueux. Des tonnes et des tonnes de verre qui se retrouvent ensuite en grande partie sur les sites d'enfouissement.

«Récupérer le verre séparé, donc, il n'y a pas de contamination, permet à cette matière-là d'être recyclée à 100%», explique Karel Ménard du Front commun pour une gestion écologique des déchets.

Selon nos informations, la Société des alcools du Québec (SAQ) devrait être mise à contribution. Il y aura différents points de dépôt spécialisés. La SAQ pourrait en avoir dans certaines succursales de plus grande surface, comme les SAQ Dépot.

«C'est important qu'on puisse rapporter nos bouteilles dans les succursales de la SAQ parce qu'on n’a pas le choix que d'aller dans notre succursale pour acheter du vin», plaide Denis Blaquière qui milite depuis des années pour que la société d'État reprenne les bouteilles.

Le syndicat des employés de la SAQ attend avec impatience l'annonce du gouvernement.

«On est très contents! Ça fait longtemps, ça fait 30 ans qu'on milite pour la consigne sur les bouteilles de vin. Mais on va être vigilant pour s'assurer que ça respecte les règles de santé et de sécurité et que ça ne crée pas de surcharge pour les employés de la SAQ», de dire Katia Lelièvre.

L'instauration de ce système de consigne ne se fera pas du jour au lendemain. Un projet pilote sera d'abord réalisé.