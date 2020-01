Les dinosaures de «Jurassic World» rugiront à Montréal et Québec en septembre

Les impressionnants dinosaures du film «Jurassic World» feront régner leur loi dans l'amphithéâtre du Centre Bell, du 3 au 6 septembre prochain.

Plus de 20 bêtes – dont Blue le Vélociraptor et le Tyrannosaurus rex, d'une taille de plus de 12 mètres –s'installeront sur la scène qui sera transformée en Isla Nublar pour l'occasion. Diverses projections viendront rehausser l'expérience.

Sept représentations sont prévues en quatre jours à Montréal. Du nombre, cinq seront proposées en français et deux en anglais. Des rendez-vous auront lieu en matinée, d'autres en après-midi et certains en soirée.

Ces spectacles précéderont les cinq annoncés au Centre Vidéotron, à Québec, du 25 au 27 septembre.

Les billets pour l'expérience «Jurassic World», dévoilée en septembre dernier, seront officiellement en vente à compter du 4 février à 10 h, sur evenko.ca et ticketmaster.ca.

Créée à partir d'un budget de 150 millions $ US, la superproduction du même titre sortie sur les écrans des cinémas mondiaux en 2015 a rapporté la jolie somme de 1,6 milliard $ US.