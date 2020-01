L’Île Balmoral finaliste d’un important concours international

L’Îlot Balmoral, le plus récent édifice construit en bordure de la place des Festivals, à Montréal, est finaliste dans la catégorie des meilleurs développements à usage mixte du concours du Marché international des professionnels de l'immobilier (MIPIM).

L’immeuble aménagé au coin de la rue de Bleury et du boulevard de Maisonneuve Ouest, en plein cœur du Quartier des spectacles, a été conçu par la firme d’architecture montréalaise Provencher_Roy.

C’est la Société d’habitation et de développement de Montréal (SHDM) qui est propriétaire et maître d’œuvre de ce projet signature, candidat pour une certification LEED-NC Or.

L’Office national du film du Canada (ONF) et l'École des arts numériques, de l'animation et du design (NAD) de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) sont locataires de l’immeuble de 13 étages.

«Depuis le début, la SHDM souhaitait développer un projet ambitieux, marquant, qui témoigne de l'esprit créatif de Montréal et qui intègre les plus hauts standards en matière d'écoresponsabilité, a dit Nancy Shoiry, directrice générale de la SHDM, par communiqué.

«Nos partenaires de Provencher_Roy ont relevé le défi avec talent et nous sommes fiers que l'Îlot Balmoral se distingue dans des concours d'envergure internationale, a-t-elle poursuivi. En tant que société paramunicipale, j'ajouterai que nous sommes aussi fiers d'avoir réalisé ce bâtiment de grande qualité qui s'ajoute à notre important portefeuille immobilier.»

«Voir notre travail reconnu par des observateurs exposés aux meilleurs projets dans le monde est toujours la source d'une grande fierté», a indiqué de son côté Claude Provencher, associé principal de Provencher_Roy.

«Soutenus par la vision et l'ambition de la SHDM, nous avons développé pour l'Îlot Balmoral un concept architectural qui transforme le paysage urbain tout en étant écoresponsable, attirant pour le public et valorisant pour les organisations qu'il accueille. Nous avons aussi une pensée émue pour notre défunt collègue Eugenio Carelli, qui a largement contribué, avec l'équipe, au succès du projet et qui aurait été fier de cette reconnaissance», a-t-il ajouté.

Les gagnants seront connus lors du prochain MIPIM, qui se tiendra du 10 au 13 mars 2020 à Cannes.