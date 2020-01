Salle comble en l’honneur des victimes de la tuerie de la mosquée de Québec

Environ 300 personnes sont réunies dans une église de Sainte-Foy, mercredi soir, pour honorer la mémoire des six personnes tragiquement disparues dans l’attentat à la grande mosquée de Québec, il y a maintenant trois ans.

Après les grands rassemblements de 2017, 2018 et 2019, le comité citoyen responsable de la commémoration a choisi une formule plus intime, moins politique, mettant pour la première fois l’emphase sur le partage entre les participants.



Les convives — des citoyens, des survivants, des proches des victimes — partagent un repas dans la nef de l’église Saint-Mathieu, prêtée spontanément par le diocèse catholique, à deux kilomètres de la mosquée.

Photo Dominique Lelièvre

On leur sert des plats d’inspiration québécoise, maghrébine et guinéenne, toutes des régions où les hommes décédés avaient des racines. Les organisateurs expliquent que la nourriture est une façon universelle de tisser des liens, de fraterniser.



«Je pense que c’est bon moyen pour transmettre une image de vivre-ensemble à Québec où, peu importe sa religion, peu importe d’où l’on vient, on peut s’asseoir ensemble, on peut partager», indique Nora Loreto, membre du comité citoyen.



Plusieurs personnes doivent prononcer de courts discours, dont Aymen Derbali, atteint de sept balles et devenu tétraplégique dans la tragédie. Des dignitaires, dont le maire de Québec, Régis Labeaume, et le premier ministre du Québec, François Legault, sont aussi attendus.



«Quand on a planifié la commémoration cette année, je pense que c’est une discussion qui a duré cinq minutes. On s’est dit : un repas, ça pourrait être intéressant et très rassembleur, parce que c’est difficile de commémorer cet événement. Si on peut bâtir des ponts et créer des liens qui n’existaient pas avant, bien, on fait un travail qui est très, très important», confie Mme Loreto.



Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassane, Aboubaker Thabti, Ibrahima Barry, Mamadou Tanou Barry et Azzeddine Soufiane sont morts le 29 janvier 2017, après être allés prier au Centre culturel islamique de Québec.



Le tueur, Alexandre Bissonnette, a également fait 17 orphelins. Il a écopé de 40 ans de prison en février dernier. Cependant, sa peine fait maintenant l’objet de débats en Cour d’appel, et la cause pourrait bien cheminer jusqu’à la Cour suprême du Canada.