Un Albertain sauve trois chatons abandonnés prisonniers de la neige

DRAYTON VALLEY - Trois chatons abandonnés doivent leur survie à un bon samaritain albertain, qui les a délivrés d’un piège de glace la semaine passée.

Kendall Diwisch roulait sur un chemin de Drayton Valley lorsqu’il a vu au milieu de la route de glace trois chatons, leur queue prise dans la glace.

Les animaux, qui n’auraient que quelques mois, étaient visiblement abandonnés, sans eau, ni nourriture, ni protection contre le froid, après une nuit à -5 °C.

«J'ai trouvé ces trois petits sur une route secondaire près d’un de mes puits, a-t-il écrit dans sa publication Facebook. Les pauvres choses étaient gelées, dans la glace, elles devaient donc être là toute la nuit.»

Dans sa vidéo vue plus d’un demi-million de fois, l’homme en tenue de travail s’est approché des chatons désespérés, dont deux avaient la queue prise dans la glace.

Il est alors retourné dans sa voiture pour récupérer son café chaud et l’a versé sur les queues. Avec un peu de force, il a réussi à les libérer.

«Ils ont l’air amical et en santé», a-t-il indiqué au sujet des chatons, qu’il suppose être des mâles.

Dimanche, le refuge de Drayton Valley, Cause for Critters, qui a recueilli les chats, a indiqué qu’une famille les avait adoptés ensemble.

«Nous sommes heureux d’annoncer qu'ils sont heureux dans leur nouvelle maison, a écrit Cause for Critters sur Facebook. Merci à Kendall de les avoir sauvés et à la famille Trider de les avoir accueillis.»