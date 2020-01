Un prix prestigieux

L’Association des facultés de médecine du Canada (AFMC) a décerné récemment son Prix de la présidente pour leadership exemplaire en médecine universitaire à l’échelle nationale à la Dre France Légaré, professeure à la Faculté de médecine de l’Université Laval et chercheuse au CHU de Québec-­Université Laval.

Ce prix rend hommage à une personne qui s’est distinguée par son leadership, son excellence et ses réalisations sur le plan de la médecine universitaire. La Dre Légaré est la première professeure de l’Université Laval à recevoir cet honneur. La cérémonie de remise des prix aura lieu à l’occasion de la Conférence canadienne sur l’éducation médicale 2020, le 19 avril, à Vancouver.

Prix Fernand-Houle

Photo courtoisie

L’Association des constructeurs de route et grands travaux du Québec (ACRGTQ) a profité de son 76e congrès annuel, qui avait lieu récemment au Centre des congrès de Québec pour remettre son prix Fernand-Houle. Créé en 2017 afin de rendre hommage aux entrepreneurs qui se sont démarqués par un parcours entrepreneurial inspirant, ce prix est attribué pour honorer une réalisation ou une carrière impressionnante dans le domaine du génie civil et voirie, et en reconnaissance pour sa contribution à son industrie. Le prix 2020 a été remis à titre posthume à Claude Létourneau. Originaire d’Amos en Abitibi, Claude Létourneau a fait carrière dans l’industrie de la construction pour Construction Kiewit pendant plus de 30 ans. Il a participé à de nombreux chantiers à la Baie-James et a également été impliqué dans la construction du bassin olympique de Montréal et des chantiers en Gaspésie. Sur la photo, de gauche à droite : Marie-Claude Houle, présidente sortante du CA de l’ACRGTQ et Nicole Rochefort, veuve de Claude Létourneau.

Mycélium

Photo courtoisie

C’est lors d’un événement tenu à l’incubateur alimentaire Mycélium du Grand Marché de Québec que le coordonnateur, Jean-François Lessard, a présenté 3 entrepreneurs de la première cohorte qui finiront leur période d’incubation dans les prochaines semaines. Plusieurs leaders du monde politique et économique ont pu rencontrer Leattytia Badibanga, de l’entreprise Les Pattes vertes ; Alexane Thifeault, de l’entreprise Les Gaufrés ; et Sophie Bourlard, de l’entreprise Les Macarons de Sophie. Sur la photo, de gauche à droite : Alexane Thifeault et Roxanne Nolet (Les Gaufrés), Sophie Bourlard (Les macarons de Sophie) et Leattytia Badibanga (Les Pattes vertes).

Nouveau président

Photo courtoisie

Par ailleurs, l’ACRGTQ a confié le poste de président de son conseil d’administration à Sébastien Marcoux (photo) pour les deux prochaines années. Il succède à Marie-Claude Houle, d’EBC. M. Marcoux est directeur conception-­construction et vice-président de Construction Kiewit. Partenaire des donneurs d’ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l’ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d’ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l’industrie de la construction.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pierre-Luc Brillant (photo), acteur (Au secours de Béatrice) musicien et auteur-compositeur-interprète québécois, 42 ans... Lina Verreault, pionnière de la danse à Québec, qui travaille maintenant à la Commission scolaire de la Capitale... Martine Chevrier­­­, chanteuse québécoise, 53 ans... Oprah Winfrey, animatrice et éditrice américaine, 66 ans... Paulin Bordeleau, avec les Nordiques de 1976 à 1979, 67 ans... Pierre Champagne­­, ex-journaliste de Québec, 75 ans... Michel­­­ Dumont, comédien québécois, 78 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 29 janvier 2019. James Ingram (photo), 66 ans, chanteur américain et figure du R&B des années 1980... 2017. L’attentat au Centre culturel islamique (Mosquée) de Québec fait six victimes... 2017. Pierre Demers, 102 ans, physicien québécois... 2015. Colleen McCullough, 77 ans, écrivaine australienne... 2014. Jack Stoddard, 87 ans, a joué 10 matchs avec les As de Québec en 1947-1948... 2012. Andréanne Lafond, 91 ans, journaliste à Radio-Canada... 2011. Claire Michaud, 64 ans sœur du chroniqueur automobile Pierre Michaud (RPM)... 2004. Philippe Laframboise, 79 ans, journaliste, historien et écrivain... 1999. Lili Saint-Cyr, 81 ans, une des vedettes de la vie nocturne de Montréal... 1994. Ulrike Maier, 26 ans, skieuse autrichienne, double championne de super-G... 1993. Géant Ferré, 46 ans, lutteur professionnel.