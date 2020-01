Une autre victoire signée David Perron

Les Blues de St. Louis ne l’ont pas eu facile et auront eu besoin des tirs de barrage pour s’imposer sur les Flames 5 à 4, mardi soir à Calgary.

David Perron et Ryan O’Reilly ont été les seuls à trouver le fond du filet lors de la fusillade. Le premier s'était déjà démarqué en obtenant un but et une mention d’aide.

Ce match excitant a d’abord été marqué par une première période rocambolesque. Alexander Steen a ouvert la marque pour les visiteurs, puis les deux équipes ont ajouté deux buts dans les 10 dernières minutes de l’engagement.

Sean Monahan a secoué les cordages à deux reprises, ce qu’il lui a d’ailleurs permit d’amasser le 400e point de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey. Chaque fois, c’est en avantage numérique que le joueur de centre a marqué. Les Flames ont aussi frappé par Matthew Tkachuk et Mark Jankowski.

Outre Perron et Steen, Jaden Schwartz et Zach Sanford ont déjoué Cam Talbot en temps régulier.

Cette rencontre marquait le retour du Québécois Samuel Blais dans l’alignement des Blues, lui qui n’a pas joué depuis le 19 novembre en raison d’une blessure. Il a été envoyé sur la glace pendant 11 min 01 s par son entraîneur Craig Berube.