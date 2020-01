Janvier est déjà terminé. Et cela a été un mois plein de surprises avec des jours de pluie, de brouillard, de vent, de glace et de neige.

Ouf ! Besoin de petits plats qui chahutent les papilles et ouvrent nos esprits. On se prépare pour février qui, comme chaque année, sera long et parfois déprimant. Mais qu’à cela ne tienne, dans la cuisine, c’est le soleil à chaque repas. Les grandes vacances, c’est dans la popote que ça se passe.

Si vous rêvez des Antilles, je vous propose un ragoût avec piments doux et forts, ail, oignons et surtout le fameux colombo, ce mélange de curcuma, cumin, girofle, gingembre et coriandre que vous trouverez chez les marchands d’épices. Si vous fermez les yeux, chaque bouchée vous donnera envie de danser pieds nus sur la plage. Et que diriez-vous de feuilles de chou farcies avec une viande épicée aux allures de carnaval cajun ? De quoi nous réchauffer l’âme et le cœur en quelques minutes.

Ces plats, simplement préparés avec du bœuf haché, nous offrent des saveurs beaucoup plus intenses que l’on pourrait imaginer. En cette fin de mois, du pas cher au goût de vacances, ça se prend bien.

Cette année, on cuisine pour notre party chaque fin de mois !

Petit ragoût des Antilles

Photo courtoisie

Le colombo, important pour donner le ton de cette recette, se trouve chez les marchands d’épices et sur internet. Le colombo, comme tous les mélanges d’épices ou d’herbes, est différent selon le producteur. Les bananes peuvent être remplacées par des courgettes.

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 45 min

Ingrédients

2 c. à s.d’huile végétale

1gros oignon pelé haché

675 g (1 ½ lb) de bœuf haché

2gousses d’ail pelées hachées

1gros poivron vert en cubes

1piment fort vert finement haché

500 ml(2 tasses) de dés de tomates en conserve avec leur jus

1 c. à s. de colombo

1 c. à t. de cassonade

2 grosses patates douces pelées en cubes

2 c. à s. de beurre salé

2bananes vertes coupées sur la longueur

Sel et poivre moulu

Méthode

1. Dans un grand poêlon, faire chauffer l’huile. Ajouter la viande et faire revenir à feu moyen 8 minutes. À l’aide d’une cuillère trouée, déposer la viande dans un bol.

2. Dans le même poêlon, ajouter l’oignon et le poivron. Faire revenir à feu moyen 5 minutes. Ajouter l’ail, les tomates, le colombo et la cassonade. Saler et poivrer. Cuire à feu moyen 15 minutes, en remuant souvent.

3. Remettre la viande dans le poêlon. Ajouter les patates douces. Couvrir le poêlon et poursuivre la cuisson à feu moyen-doux 15 minutes.

4. Pendant ce temps, dans un autre poêlon, faire fondre le beurre. Ajouter les demi-bananes et faire revenir à feu moyen-vif jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Retirer le poêlon du feu.

5. Répartir le mélange de viande dans des bols. Garnir de demi-bananes rôties et servir immédiatement.

Feuilles de chou cajuns farcies aux viandes hachées

Photo courtoisie

Deux viandes hachées cuites dans des épices cajuns chaudes réunies dans un plat délicieux. Le bœuf peut être remplacé par du veau, de l’agneau ou du porc.

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 45 min

Ingrédients

12feuilles de chou

450 g (1 lb) de bœuf haché

1oignon pelé très finement haché

2 gousses d’ail pelées finement hachées

150 g(1 tasse) de quinoa cuit

1 c. à s.de coriandre hachée

½ c. à t. de thym haché

3 c. à s.de mayonnaise

1 c. à s. d’épices cajuns en poudre

2 c. à s.d’huile d’olive extra-vierge

250 ml (1 tasse) de bouillon de légumes

2tomates moyennes, en quartiers

Sel et poivre moulu

Méthode

1. Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, faire blanchir les feuilles de chou environ 5 minutes. À l’aide d’une cuillère trouée, déposer les feuilles sur du papier absorbant.

2. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Huiler légèrement un plat à cuisson assez grand pour y ranger les feuilles de chou.

3. Dans un grand bol, mélanger la viande hachée, l’oignon, l’ail, le quinoa, la coriandre, le thym, la mayonnaise et le colombo. Saler et poivrer. Façonner 12 galettes.

4. Dans un poêlon, faire chauffer 1 c. à s. d’huile. Ajouter les galettes et faire revenir 2 minutes de chaque côté. Déposer chaque galette sur une feuille de chou. Ramener les feuilles pour les serrer autour des galettes.

5. Placer les feuilles de chou dans le plat. Badigeonner du reste d’huile. Verser le bouillon autour des feuilles de chou. Placer les tomates autour des feuilles de chou. Cuire au four 35 minutes.

6. Retirer du four et servir immédiatement.