LAVALLÉE, Thérèse Delisle



Au CHUL, Québec, le 17 janvier 2020, à l'âge de 95 ans et 4 mois, est décédée madame Thérèse Delisle, épouse de feu monsieur Rosaire Lavallée. Elle demeurait à Donnacona, autrefois à Saint-Casimir. La famille recevra les condoléances, à partir de 9 h,sous la direction duMadame Delisle laisse dans le deuil ses enfants: Janine (Emile Tessier), Roland, Michel (Andrée Gosselin), Denise, Lise (Jean Lavallée), feu Marcel (Ghislaine Bourgoing), feu Aline (feu Jacques Ouellet), feu Claude, feu Réjean; ses 13 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants. Elle était la soeur et la belle-soeur de: Rose (feu Charles-Auguste Sauvageau), feu Léontine (Philippe Beaudoin), Jeanne (André Morissette), Yvonne (feu Paul-Emile Lépine), feu Brigitte (feu Angelbert Bailey), feu Lucienne (feu Gilles Julien), feu Jos, sr Lucille a.m.j, feu Ernest (Fernande Gervais), Rosaire (Monique Matte), feu Raymond. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du département de gériatrie du CHUL pour les bons soins prodigués.