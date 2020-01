GAUTHIER, Sylvain



Au CHU - CHUL, le 17 janvier 2020, à l'âge de 50 ans, est décédé monsieur Sylvain Gauthier, époux de madame Johanne Thibeault, fils de feu madame Carmen Guillemette et de feu monsieur René Gauthier. Il demeurait à Lotbinière.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 8 h à 10 h 45.Il laisse dans le deuil son épouse Johanne; sa fille Stéphanie (Bruno-Pierre Genest); sa petite fille adorée Abygaël; sa belle-mère et son beau-père: Diane Picard et Denis Turcotte; ses frères et sœurs: Éric (Marie-Josée Coulombe), Steve, Tina-Louise Bishop et Marie-Ève Caouette; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thibault: Michel (Chantal Gervais), Stéphane (Paule Deschamps) et Martin (Diane Lachance); ses neveux et nièces: Jade, Jérémie, Juliette, Tom et Delphine; ainsi que de nombreux cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Qc Tél : 418 682-6387 Site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.