BERNIER BELLEAU, Gabrielle



Au Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace, le 23 janvier 2020, à l'aube de ses 96 ans, est décédée madame Gabrielle Bernier, épouse de feu monsieur Paul Belleau. Originaire de Cap-Saint-Ignace, elle a demeuré plusieurs années à Montmagny. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Marcelle (Pierre Constantineau), Doris, Marc (Renaude Caron) et leur fils Jason Caron (Marie-Josée Pinsonneault). Elle était la fille de feu dame Clara Fournier et de feu monsieur Alphonse Bernier; la sœur et la belle-sœur de: feu Armand (feu Édith Boulanger), feu frère Ernest, feu Émile (feu Liliane Théberge), feu Albert (feu Marthe Caron), feu Annie (feu Paul-Émile Pelletier), feu Patrick (feu Marie-Louise Richard - feu Ernestine Guimont), feu Simone (feu Omer Fortin), feu Cécile (feu Tancrède Bégin), feu Marie-Anna (feu Gérard Pelletier), feu Annette (feu Elzéar Bernier), feu Jean-Paul, feu Louis-Marie, feu Janvier (feu Gilberte Aubin), feu Léo, feu Monique (Jacques Rioux), Florence (René Jodoin), feu Paul-Henri (Lucille Parent), Roch (Louise Lamoureux); de la famille Belleau: feu Émile (feu Claire Gagné), feu Thérèse, feu Albert (feu Rita Jean - Denise Leblanc), Rose (feu Roland Gaudreau) et feu Marie-Mai. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis(es). Nous désirons exprimer notre profonde gratitude au personnel de la Résidence La Rose des Vents ainsi qu'à celui du Centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace pour l'excellence de leurs soins, prodigués avec chaleur et humanité. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 12h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.