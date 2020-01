LAFLAMME, Gisèle



Au Centre d'hébergement du Boisé, le 11 janvier 2020, à l'âge de 85 ans et 9 mois, est décédée madame Gisèle Laflamme, fille de feu madame Léa Régimbald et de feu monsieur Joseph Adélard Laflamme. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses sœurs: Yolande (Louis-Marie Létourneau) et Agathe (feu James Pakenham); ses frères: Yvon (Thérèse Locas) et Gérald (Anne-Marie Boudreau); ses neveux et nièces: Michel, Daniel, Paule, Diane, Vic-André, Dany-Rock, Steven, Nancy, Sylvie, Marie-Josée et Lise. Elle laisse également dans le deuil ses fidèles amies Rachel Gagnon, Monique Normandeau et Monique Carbonneau. La famille recevra les condoléances,de 10h à 11hL'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont ultérieurement. La famille adresse des remerciements chaleureux à l'ensemble du personnel du Boisé, pour la qualité de leurs soins empreints d'humanité. Gisèle a demandé à ce qu'il n'y ait pas de fleurs. Elle préfère que vos témoignages de sympathie se traduisent par un don à la Société Parkinson - Région de Québec, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec, Québec Téléphone : 418 527-0075 Courriel : information@prqca.ca Site web: www.prqca.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.