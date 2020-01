DIONNE, Patricia



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 8 janvier 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Patricia Dionne, épouse de feu monsieur Roméo St-Pierre. Elle était la fille de feu dame Lucienne Pelletier et de feu monsieur Joseph Dionne. Native de Saint-Onésime, elle demeurait à Ste-Foy.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Guy (Marie Le Bourdais), Richard (Marie-France Dussault) et Ginette St-Pierre; ses petits-enfants : Jeanne St-Pierre (David-Alexandre Bannon), Gabrielle St-Pierre (Pieter Kersemakers), Dominique St-Pierre (Sergio Cennamo), Antoine St-Pierre (Kat Tchernavskikh), Lucie Vallières (Paul Martinson) et Hélène Vallières (François Nadeau); ses arrière-petites-filles : Mila Nyman St-Pierre, Claire Martinson et Anna Martinson; ses frères Jean-Marie Dionne et Isidore Dionne, ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux, nièces et ami(e)s. Outre ses parents, elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs partis avant elle. La famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel de l'unité des soins intensifs coronariens de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Pavillon St-François d'Assise, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385.