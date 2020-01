TURCOTTE, Noëlla Langlais



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 24 janvier 2020, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Noëlla Langlais, épouse de feu monsieur Jean-Guy Turcotte, fille de feu madame Marie-Anna Arsenault et de feu monsieur Édmond Langlais. Elle demeurait à Québec.Parents et amis sont invité à une Célébration de la Parole, en présence du cercueil fermé au, de 9 h 30 à 9 h 50.La mise en terre suivra au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil son frère Robert (feu Thérèse Defoy), sa sœur Marguerite, religieuse SCSL, sa belle-sœur Cécilia Bilodeau (feu Roger Langlais). Les membres de la famille Turcotte: sa belle-sœur Lise, son beau-frère Yvan (Carmen Thériault), sa belle-sœur Louisette Brousseau (feu Magella), bon nombre de neveux et nièces dont elle affectionnait en particulier ceux et celles dont elle avait été la marraine. Elle a rejoint dans sa vie d'éternité ses parents, des frères et belles-sœurs qui l'ont précédée: feu Roger, feu Adrien (feu Marie-Paule Frédérick), feu Henri (feu Georgette Beaulé), feu Gérard-Raymond. La famille tient à remercier les membres du personnel du Christ-Roi pour les bons soins prodigués à madame Noëlla Langlais ainsi que les personnes bénévoles pour les instants de bonheur qu'elles lui ont procurés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS), 1, avenue Sacré-Coeur, bureau 108 est, Québec, Québec, Téléphone : 418 691-0766, Site web : www.fondationfais.org. Des formulaires seront disponibles sur place.