FORTIN BRASSARD, Monique



À l'Hôpital Saint-Sacrement, entourée de l'amour de sa famille, le 18 janvier 2020 à 22h45, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Monique Fortin, fille de feu Simone Laforge et de feu Thomas-Louis Fortin, épouse de feu monsieur Clément Brassard. Elle demeurait à Québec et native de Roberval.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses filles: Josée (Gilles Turenne), Audette, Lise (Daniel Bédard), Marlène (Bruno Gagnon), Edith (Christian Villeneuve) et Renée (Paule Martel); ses petits-enfants: Dave (Vicky Lachapelle), Marie-Hélène, Carolanne (Guillaume Marcotte), Jean-François et Francis (Sarah Gagnon-Gilbert); ses arrière-petits-enfants: Mathis, Derek, Théa, et Maëva-Rose; ainsi que de nombreux frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, tant de la famille Fortin que Brassard. Des remerciements spéciaux aux Dr De Blois de l'Urgence Saint-Sacrement et Dr Bernard des soins palliatifs pour leur écoute et leur grande générosité, ainsi qu'au personnel du CHSLD Saint-Antoine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.