BUREAU, Jean-Claude



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 janvier 2020, à l'âge de 73 ans, est décédé, entouré de ses proches, monsieur Jean-Claude Bureau, époux de madame Monique Boucher. Il était le fils de feu monsieur Odilon Bureau et de feu madame Alice Côté. Il demeurait à St-Apollinaire. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique, ses enfants: Julie (Francis Bernier), Christine (Steve Brousseau), Francis; ses petits-enfants: Maxim, Frédérique, Thomas, Mara; sa sœur Claudette Bureau (Denis Cayer), son frère André Bureau; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boucher: feu Gérard (feu Simone Côté), feu Simone, feu Marielle (feu Edgar Asselin), feu Roland (feu Marie-Paule Poulin), feu Rita (feu Jean-Paul Bédard), Judith (feu Ronald Lacerte), feu Raymond (Denise Carrier), feu Thérèse (feu Roland Fortier, feu Adrien Hains), feu Jean-Marie (Florence Dubois), Fernande (feu Raymond Genest), Fernand (Marie-Paule Bergeron), Yvon (Lucille Vézina), feu André, Denise (Marcel Roger), Madeleine (Jean-Claude Roger), Marcel (Yolande Bédard); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs et de l'unité de médecine de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à Jean-Claude. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h30.S.V.P., veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Qc G6V 3Z1. Site internet : https://fhdl.ca.