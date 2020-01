GAUTHIER, Jean-Marie



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 21 janvier 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jean-Marie Gauthier, époux de madame Rolande Duchesne. Il était le fils de feu Aquilas Gauthier et de feu Simone Ferland. Il demeurait à Québec (natif de Saint-Tite-des-Caps). La famille vous accueillera le vendredi 31 janvier de 19h à 21h au centre commémoratifla famille vous accueillera directementL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial. Monsieur Gauthier laisse dans le deuil son épouse madame Rolande Duchesne ; ses enfants : Gilles (Raymonde Mercier), Sylvie (feu Richard Huard), Mario (Doris Nadeau), Marlène (Denis Girard), France (Mario Drolet) et Michèle Côté; ses petits-enfants : Patricia, Martin, Pierre Luc, Mathieu, Francis, Audrey-Anne et Gabriel, ainsi que ses nombreux arrière-petits-enfants. Il était également le frère de: Céline (feu Laurent Hamel), feu Rodrigue (feu Agathe Boivin), feu Blandine (feu Gaston Martineau) et Denise (feu Jean-Pierre Blouin); le beau-frère de: feu Paul-Émile Duchesne (Élisa Tremblay), Marie-Ange Duchesne (feu Siméon Ferland), feu Florence Duchesne (feu Robert Bernard), Adrienne Duchesne (Roland Tremblay) et feu Adrien Duchesne (Rachel Tremblay), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au Dr Simon Plourde (médecin de famille), Dre Valérie Théberge (radio-oncologue), les équipes des soins palliatifs des CLSC de Limoilou et des Rivières, ainsi que celle de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 190 rue Dorchester, bureau 50, Québec, QC, G1K 5Y9.https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-don