FORTIN, Jeannine



Au CHSLD Côté Jardins, le 17 janvier 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée dame Jeannine Fortin, fille de feu dame Alexina Poitras et de feu monsieur Valmont Fortin. Elle demeurait à Québec.le samedi 1er février 2020 de 10 heures à 13 heures.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Fernande (André Robitaille), feu Réjean, Pierrette o.m.m.i, Jacques (Christiane La Fontaine), Jean-Marie (feu Nicole Hardy), Jacqueline et Gilberte (Denis Racine). Elle laisse également dans le deuil sa filleule Sandra Robitaille (Sébastien Brochu), ses neveux et nièces : Johanne Robitaille, Lynda Robitaille (Serge Pilon), Christiane Robitaille (Hracth Adjenian), Hugo Fortin (Annick Roussel), Daniel Fortin (Nancy Breton), Annie Fortin (Guillaume Parenteau), Karine Morin (Thierry Lorman), Mélanie Morin, Stéphanie Morin (Simon Jean), Marie-Andrée Racine (Jessy Paquet) et Steeve Racine, ainsi que des arrières neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Côté Jardins pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société du Parkinson, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec (Qc) G1M 3H6, tél. : 418-527-0075.