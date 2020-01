CARON, Albertine Ouellet



À l'hôpital de Montmagny, le 8 janvier 2020, entourée de l'amour de sa famille, est décédée à l'âge de 95 ans, madame Albertine Ouellet épouse de feu monsieur Maurice Caron. Elle était la fille de feu Arthur Ouellet et de feu Philomène Gagné. Elle demeurait à Saint-Roch-des-Aulnaies, L'Islet. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléancesde 11 h à 13 h 55,Les cendres seront déposées au columbarium du Complexe funéraire Marius Pelletier et inhumées ultérieurement au cimetière de Saint-Roch-des- Aulnaies. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Jean-Pierre Bérubé), René (Carole Dubé), Bruno; ses petits-enfants: Marie-Eve (Jean-Philippe Paquin), Dominic (Any-Pier Roussel), Julien (Béatrice Picard), Jean-François (Léonie Bernier-Rousseau), Gabriel, Valérie; ses arrière-petites-filles: Rose et Eléonore. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Léonard (Paulette Leclerc), feu Jeanne (feu Léon Landry), Mariette (feu Jules-H. Chénard), Thomas (Emilienne Bolbuc), feu Camil (Patricia Cloutier), feu Joseph, Denise (Diogène Cloutier), feu Odette (Roger Cloutier) et de la famille Caron, elle était la belle-soeur de: feu Thérèse (feu Joseph-Eugène Létourneau), feu Rolland (feu Yvonne Gagnon), feu Georgette, feu Raymond (feu Blanche Maurais), feu Gustave (feu Estelle Gauthier). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, ses nièces, ses cousins, ses cousines, ses autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Roch-des-Aulnaies ou à la Société de recherche sur le cancer. Des formulaires seront disponibles à l'église.