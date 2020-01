TREMBLAY, Rachel



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 19 janvier 2020, à l'âge de 75 ans est décédée madame Rachel Tremblay. Elle est la fille de feu monsieur René Tremblay et de feu dame Aline Perron. Elle laisse dans le deuil son époux: Jean-Claude Audet; ses enfants: Stéphane (Danielle Picard) et Steeve (Nathalie Villeneuve); ses petits-enfants: Jonathan (Catherine Gauthier), Maxime, Laura, Charlotte, Mathias et Graham; son arrière-petit-fils: Jacob; ses frères et ses sœurs: Élizabeth (Joseph Lévesque), Rose-Alba (Gaston), feu Thérèse (Jean-Guy Lévesque), Raymond (Odile Tremblay), Yvon (Monique Fortin), Léo et feu Gaétan; ses belles-sœurs: Huguette (feu Robert Carré), Marie-Berthe; ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille recevra les condoléancesde 10h à 11h.Madame Tremblay a été confiée auLa famille souhaite remercier le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise et de Baie-Saint-Paul pour les bons soins prodigués. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne du Rein (1675 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1S 2P7, Canada). Pour rendre hommage à madame Tremblay, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com