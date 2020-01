CHÂTEAUVERT, Pierrette Mercil



Richard et Paul Châteauvert ont le regret d'annoncer le décès de leur mère, Pierrette Mercil Châteauvert, survenu mardi 21 janvier, à l'âge de 98 ans et cinq mois, à la Résidence Manoir Manrèse de Québec.Elle était l'épouse de feu Peter Châteauvert. Elle laisse dans le deuil, outre ses deux fils, son petit-fils, Alexandre Châteauvert (Alice Arseneault), son arrière-petite-fille, Alyssa Châteauvert, et la compagne de son fils Paul, Pascale Deslauriers.La famille recevra les condoléances à compter de 13 heures. Vous pouvez manifester votre sympathie par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC(www.coeuretavc.ca). La famille remercie chaleureusement le personnel de l'unité protétique et de l'ensemble de la Résidence Manoir Manrèse pour son professionnalisme, son dévouement et sa générosité de tous les instants.