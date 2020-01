PAPILLON, Henri-Paul



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 18 janvier 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Henri-Paul Papillon, époux de feu madame Ginette Lavallée. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances au, à partir de 9 h 30,Monsieur Papillon laisse dans le deuil ses fils: Sylvain (Lily Beaumont) et Martin (Andrée Boulanger); ses petits- enfants: Carolane et Rosalie; Jessica (Jordan), Alexandra, Yan et Luke. Il était le frère et le beau-frère de: feu Daniel (Marie-Paule Grenier), feu Jean-Jacques, Claire (Jean-Guy Bernier); Claude Lavallée (Ginette Morissette), Marcel (Suzanne Frenette), feu André (Marie-Blanche Boily), Lucien, feu Huguette (Fernand Veillette), Gemma (feu Gérard Blanchette), feu Pierrette. Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1, www.fsssp.ca