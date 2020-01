TREMBLAY, Jean-Noël



Au centre hospitalier de l'Enfant-Jésus, le 23 janvier 2020, à l'âge de quatre-vingt-treize ans, est décédé monsieur Jean-Noël Tremblay, fils de feu Alfred Tremblay et de feu Marie Tremblay. Bachelier en Théologie, licencié en Droit et spécialiste en linguistique, monsieur Tremblay a entamé sa carrière comme enseignant au niveau universitaire avant de faire le saut en politique. D'abord député fédéral de Roberval de 1958 à 1962, il a ensuite été député de Chicoutimi de 1966 à 1973, où il fut ministre des Affaires Culturelles et des Relations interprovinciales entre 1966 et 1970. Il a par la suite agi comme conseiller auprès de la ministre et ensuite gouverneure générale, madame Jeanne Sauvé, comme conseiller spécial du ministre fédéral des communications, monsieur Marcel Masse et comme conseiller culturel auprès du maire de Québec, monsieur Jean-Paul L'Allier. Monsieur Tremblay était aussi membre de l'Ordre du Canada.Il laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, notamment Bruno Boivin et ses enfants, Éric, Patricia et Hugues; Claire Boivin, Claude Tremblay et leurs enfants Nicolas, Bruno et Thierri; Jacques Boivin; Fernande Boivin, Gerald Allport et leur fille Marie-Claire. Il laisse également dans le deuil plusieurs plusieurs arrière-petits- neveux et nièces, entre autres Frédéric, Louis, Simon, Marie-Jeanne, Raphaël, Andréanne, Édouard et Camille, ainsi que de nombreux parents et ami(e)s dont ceux de la résidence Déziel où il a passé une grande partie de sa retraite. Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 13 h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont ultérieurement. La famille tient à remercier le personnel soignant du 6e étage de la résidence Cardinal-Vachon pour les bons soins prodigués dans les dernières années de sa vie. Prière de ne pas envoyer de fleurs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Alzheimer de Québec de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec Téléphone : 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.