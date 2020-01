TRUDEL, Cécile



À sa résidence, le 22 janvier 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée, entourée de l'amour des siens, madame Cécile Trudel, fille de feu monsieur Alphonse Trudel et de feu madame Simone Laperrière et l'épouse de monsieur Réjean Germain. Elle demeurait à Pont-Rouge. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,de 13h à 15h15 à laMadame Trudel était la sœur de feu Jean-Guy (Yolande Béland), feu Noëlla (Marcel Bussières), Aline (feu Yvon Defoy), Fernand (Christiane Lesage), feu Suzanne, Hélène (Daniel Paquet), feu Claude (Danièle Béland) et Nicole. Elle était la belle-sœur de Henri-Paul Germain (Berthe Lesage). Elle laisse également dans le deuil son filleul Jean-François Cantin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des remerciements spéciaux s'adressent aux membres de l'équipe médicale qui l'ont si bien accompagnée, principalement Marie-France Montmigny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la SLA du Québec, 5415, rue Paré, bureau 200 Mont-Royal Québec H4P 1P7https://sla-quebec.ca/ ou à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Qc) G3L 1W1. https://www.fsssp.ca/ . Les cendres seront inhumées au cimetière Sainte-Jeanne à une date ultérieure. Les formulaires seront disponibles à la résidence.