CARON, Suzanne Bédard



À l'hôpital Jeffery Hale, le 18 janvier 2020, à l'âge de 89 ans et 7 mois, est décédée madame Suzanne Bédard, épouse de feu monsieur Jean-Louis Caron, fille de feu madame Évangéline Bélanger et de feu monsieur Lauréat Bédard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule samedi 1er février 2020, de 10h30 à 13h30.). L'inhumation se fera ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses filles: Martine (André Pigeon), Louise (feu Louis Br); son petit-fils David-Étienne Pigeon (Marie-Céa Auger), ses frères: feu Gaston (Jeannine Bazin), feu André (Pauline Gaudreau), Gérald (Madeleine Marcotte), feu Roland, feu Jean-Pierre (Denise Saint-Hilaire, Roger Dorion); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille désire exprimer ses sincères remerciements à tout le personnel de la résidence Jeffery Hale, spécialement ceux des 2ième et 5ième étages ainsi qu'à Carold Dacres. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 1270, chemin Sainte-Foy Bureau 2000, Québec, Qc, Téléphone : 418 684-2260 Site web : www.amisdujhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.