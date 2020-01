CÔTÉ, Michel



Au Centre d'hébergement Les Jardins du Haut Saint-Laurent, le 11 janvier 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Michel Côté, époux de madame Thérèse LaRue, fils de feu Thérèse Dessane et de feu Maurice Côté. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 13 h. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Martin (Michèle Turmel). Il était le frère de feu Roger (feu Françoise Arteau), feu soeur Gisèle, feu Claire (feu Georges Verreault), Gilberte (feu Jean-Guy Boutet), feu Léo-Paul (feu Lucie Renaud) et de Jean-Pierre (Jeannine Aubé). Il était également le beau-frère des membres de la famille LaRue: feu Louis (Claire Goyette), feu Françoise (feu Charles W. Donovan), feu Denise (feu Roger Drouin) et de Hélène (feu Yves Bouret). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, téléphone : 418 527-4294, www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.