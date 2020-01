VAILLANCOURT, Jean-Robert



À l'hôpital St-François d'Assise, Québec, le 16 janvier 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Jean-Robert Vaillancourt, époux de feu dame Madeleine Belley. Né à St-Laurent I.O. le 27 octobre 1929, il était le fils de feu dame Florentine Gaulin et de feu monsieur Albert Vaillancourt. Il demeurait à St-Laurent I.O. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h 30.Les cendres seront déposées au cimetière de St-Laurent I.O. à une date ultérieure. Monsieur Vaillancourt laisse dans le deuil ses enfants: Monique (Georges Cossette), Andrée (François Barrette); ses petits-enfants: Simon Cossette (Geneviève Nolet), Maxime Cossette, Sarah Barrette (Éric Cossette), Élodie Barrette; ses arrière- petits-enfants: Félix, Lorie-Ève, Edouard, Liam et Mia; sa sœur, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs: Marcelle (feu Lorenzo Gosselin), Michel (Rose- Hélène Lemelin), Robert Côté (feu Marie Vaillancourt); de la famille Belley: Benoît (feu Laurette Boudreault), Pauline (Luc Croteau), Laurette Dugas (feu Maurice), Carmen Bergeron (feu Robert); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les funérailles sont sous la direction de