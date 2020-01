CÔTÉ, Marguerite Bilodeau



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 14 janvier 2020, à l'âge de 88 ans et 4 mois, est décédée madame Marguerite Bilodeau, épouse de monsieur Paul- Eugène Côté, fille de feu madame Rose Alma Gignac et de feu monsieur Lauréat Bilodeau. Elle demeurait à Québec (secteur Vanier).La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11 h à 13 h 30.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: France, Robert (Ginette Lehoux) et Michel (Sylvie Paul); ainsi que ses petits-enfants: Mélanie (Éric Brunelle) et Rosalie. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs: Marie-Rose (Paul Schram) et Denise (Jacques Lévesque); ses belles-sœurs: Huguette Duchesneau Bilodeau et Thérèse Côté; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s sans oublier Marie-Luce Aspirot que l'on remercie pour son précieux soutien. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée: Jeanne d'Arc (Raymond Morency), Henri-Paul (Gisèle Bégin), Augustin (Pauline Drouin), Lauréat, Rita (Henri Marcotte), Marie-Ange (Adrien Deschênes), Aurélien (Nicole Poulin) et Colette (Florent Belleau). La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement St-Antoine pour leur dévouement et les excellents soins prodigués avec grand respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, téléphone: 418-527-4294, courriel: info@societealzheimerdequebec.com site web:www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.