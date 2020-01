LEFRANÇOIS, Roland



À la Maison Michel-Sarrazin, le 26 janvier 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Roland Lefrançois, époux de madame Elisabeth Lachance. Il demeurait à Boischatel. La famille vous accueillera le vendredi 31 janvier de 19h à 22h au centre commémoratifoù la famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Boischatel. Monsieur Lefrançois laisse dans le deuil son épouse Elisabeth Lachance; ses enfants de sa première union avec feu Ghislaine Plante: Alain (Dominique Sylvestre), Katleen (Patrick Savard), Chantal (André Larochelle) et Jean (Anne-Marie Labonté); ; ses petits-enfants: Tania, Philippe, Audrey-Anne, Julia, William, Maxime, Madyson, James et Adam; son beau-fils et sa belle-fille: Mathieu et Lina; ses frères: Yves (Raymonde Comeau), Marc (Hélène Savard), Nil (Patricia Dugas) et Jean-Luc (Johanne Racine); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Plante: Murielle (feu Léo Noël), Claude (Edmonde Wiseman), Evelyne, Gaétane (René Plante), Marc, Réal (Carolle Lavallée) et Diane; ses belles-sœurs: Nicole Huot (feu Roch Lefrançois) et Anne Roy (feu Claude Lefrançois); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. L'ont précédé sa sœur Liliane (feu Robert Crawford), ainsi que ses beaux-frères de la famille Plante: Raymond (feu Yolande Faucher), Conrad (feu Déliska Guérin) et Jean-Guy (feu Ghislaine Roberge). Un remerciement spécial au Dr Félix Couture et Dre Michèle Lavoie de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins et leur support, ainsi qu'au Dr Samir Azzuria et au personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel Sarrazin, 2101 Chemin Saint-Louis, Ville de Québec, QC G1T1P5 www.michel-sarrazin.ca