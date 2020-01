PRINCE-CORRIVEAU, Louisette



Au CHSLD St-Augustin, le 25 janvier 2020, à l'âge de 84 ans et 11 mois, est décédée madame Louisette Prince, épouse de feu monsieur Gilles Corriveau, fille de feu madame Albina Morin et de feu monsieur Augustin Prince. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 11 h 45.L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure, au cimetière de Charny. Elle était la mère de: feu Pierre, François (Karen), Martin (Chantale); la grand-mère de: Mathieu (Marie-Ève), Gabrielle (Sam Macdonald), Danielle (Michael Heidman), Jérémie, Jonathan, Marc, Michelle; l'arrière-grand-mère de: Félix, Alexanne et Louisa. Elle était la soeur et la belle-soeur de Thérèse (feu Mike), feu Andrée (Paul), Éliane, feu Jeanne-d 'Arc, feu Dolorès. Elle sera aussi regrettée par ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du quatrième étage du Centre St-Augustin, de Beauport pour les bons soins et l'attention apportée à leur mère.